Прокуратура Питкярантского района выехала на место ДТП, где погибла женщина

Прокуратурой организована проверка по факту ДТП с участием мотоцикла «Урал».
Прокурор Питкярантского района Дмитрий Бычихин выехал на место дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на участке автодороги у д. Хемякоски Питкяранского района республики.
Напомним, 51-летний житель района, двигаясь на мотоцикле «Урал», не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и опрокинулся в кювет.
Погибла 58-летняя пассажирка мотоцикла. Водителя с травмами госпитализировали. Его состояние стабильное. Как выяснилось, в момент аварии он был пьян, а прав на вождение мотоцикла не имел.
Результаты проверки по факту ДТП прокуратурой района контролируются, организовано проведение надзорных мероприятий за исполнением законов о безопасности дорожного движения.
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