Прокуратура Питкярантского района выехала на место ДТП, где погибла женщина

фото: © Скриншот с видео от Прокуратуры Карели

Прокуратурой организована проверка по факту ДТП с участием мотоцикла «Урал».

Прокурор Питкярантского района Дмитрий Бычихин выехал на место дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на участке автодороги у д. Хемякоски Питкяранского района республики.

Напомним, 51-летний житель района, двигаясь на мотоцикле «Урал», не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и опрокинулся в кювет.

Погибла 58-летняя пассажирка мотоцикла. Водителя с травмами госпитализировали. Его состояние стабильное. Как выяснилось, в момент аварии он был пьян, а прав на вождение мотоцикла не имел.

Результаты проверки по факту ДТП прокуратурой района контролируются, организовано проведение надзорных мероприятий за исполнением законов о безопасности дорожного движения.