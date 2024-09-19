Женщина погибла на юге Карелии в ДТП на мотоцикле с коляской

Утром 30 сентября пьяный водитель без прав отправил старый мотоцикл в кювет.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили о смертельной аварии, произошедшей около 9.15 утра сегодня, 30 сентября в Питкярантском округе республики.

По предварительной информации, на 7 км дороги «Подъезд к деревне Хямекоски» 51-летний водитель мотоцикла с коляской «Днепр» не справился с управлением. Транспорт съехал в кювет и опрокинулся.

Погибла 58-летняя пассажирка мотоцикла. Водителя с травмами госпитализировали. Как выяснилось, в момент аварии он был пьян, а прав на вождение мотоцикла не имел.

По факту происшествия проводится проверка.