Женщина погибла на юге Карелии в ДТП на мотоцикле с коляской

Утром 30 сентября пьяный водитель без прав отправил старый мотоцикл в кювет.
В Госавтоинспекции Карелии сообщили о смертельной аварии, произошедшей около 9.15 утра сегодня, 30 сентября в Питкярантском округе республики.
По предварительной информации, на 7 км дороги «Подъезд к деревне Хямекоски» 51-летний водитель мотоцикла с коляской «Днепр» не справился с управлением. Транспорт съехал в кювет и опрокинулся.
Погибла 58-летняя пассажирка мотоцикла. Водителя с травмами госпитализировали. Как выяснилось, в момент аварии он был пьян, а прав на вождение мотоцикла не имел.
По факту происшествия проводится проверка.
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