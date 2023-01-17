Прокуратура помогла больному ребенку из Карелии получить необходимую помощь

В Кемском районе вмешательство прокуратуры помогло маленькой девочке, сообщили в надзорном ведомстве.

Во время проверки прокуратурой Кемского района было установлено, что 7-летняя девочка, страдающая сахарным диабетом 1-го типа, не обеспечивается необходимыми ей приборами. Датчики для непрерывного мониторирования уровня сахара крови ей были вынуждены покупать родные.

Прокуратура направила иск в суд о взыскании затрат на датчики. Всего представители ребенка потратили на них 11 тысяч рублей — по требованию суда деньги теперь должны быть возвращены.

В настоящее время девочка обеспечена необходимым прибором.

Решение суда не вступило в законную силу.