Прокуратура помогла больному ребенку из Карелии получить необходимую помощь

В Кемском районе вмешательство прокуратуры помогло маленькой девочке, сообщили в надзорном ведомстве.
Во время проверки прокуратурой Кемского района было установлено, что 7-летняя девочка, страдающая сахарным диабетом 1-го типа, не обеспечивается необходимыми ей приборами. Датчики для непрерывного мониторирования уровня сахара крови ей были вынуждены покупать родные.
Прокуратура направила иск в суд о взыскании затрат на датчики. Всего представители ребенка потратили на них 11 тысяч рублей — по требованию суда деньги теперь должны быть возвращены.
В настоящее время девочка обеспечена необходимым прибором.
Решение суда не вступило в законную силу.
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