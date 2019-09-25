Прокуратура помогла больному в Карелии получить медицинскую помощь

В Муезерском районе местный житель смог получить медицинскую помощь только после обращения в прокуратуру, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Муезерского района по обращению местного жителя провела проверку в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Межрайонная больница №1".

Установлено, что заявитель состоит на диспансерном учете с диагнозом "сахарный диабет 2 типа" и включен в региональный регистр лиц, больных сахарным диабетом и имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Несмотря на имеющиеся показания для обеспечения средствами контроля уровня глюкозы в крови, по вопросу получения которых он обращался в медицинское учреждение, рецепты на тест-полоски не выписывались.

По результатам проверки прокурор района главному врачу больницы внес представление об устранении нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.