Прокуратура помогла больному в Карелии получить медицинскую помощь

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В Муезерском районе местный житель смог получить медицинскую помощь только после обращения в прокуратуру, сообщили в ведомстве.
Прокуратура Муезерского района по обращению местного жителя провела проверку в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Межрайонная больница №1".
Установлено, что заявитель состоит на диспансерном учете с диагнозом "сахарный диабет 2 типа" и включен в региональный регистр лиц, больных сахарным диабетом и имеющих право на получение государственной социальной помощи.
Несмотря на имеющиеся показания для обеспечения средствами контроля уровня глюкозы в крови, по вопросу получения которых он обращался в медицинское учреждение, рецепты на тест-полоски не выписывались.
По результатам проверки прокурор района главному врачу больницы внес представление об устранении нарушений закона.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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