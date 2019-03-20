Прокуратура помогла уволенным в Карелии работникам получить зарплату

В Пудожском районе 53 работника получили зарплату свыше 1,3 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Организация, отвечавшая до мая 2018 года за обслуживание котельных на территории Пудожского района, на момент прекращения своей деятельности не обеспечила выплату окончательного расчета при увольнении 53 работникам на общую сумму более 1,3 миллиона рублей.

Единственным имуществом, которое имеется у предприятия-должника, является дебиторская задолженность в размере порядка 5 миллионов рублей. При этом факт наличия долга оспаривался контрагентом в судебном порядке.

Контрагентом было осуществлено частичное погашение долга за выполненные работы.

За счет поступивших средств заработная плата работникам организации выплачена в полном объеме.