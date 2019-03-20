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Новости. Экономика
09:15, 20 Марта 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Прокуратура помогла уволенным в Карелии работникам получить зарплату

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В Пудожском районе 53 работника получили зарплату свыше 1,3 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Организация, отвечавшая до мая 2018 года за обслуживание котельных на территории Пудожского района, на момент прекращения своей деятельности не обеспечила выплату окончательного расчета при увольнении 53 работникам на общую сумму более 1,3 миллиона рублей.

Единственным имуществом, которое имеется у предприятия-должника, является дебиторская задолженность в размере порядка 5 миллионов рублей. При этом факт наличия долга оспаривался контрагентом в судебном порядке.

Контрагентом было осуществлено частичное погашение долга за выполненные работы.

За счет поступивших средств заработная плата работникам организации выплачена в полном объеме.

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Комментарии

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Буба
2019-03-20 09:36:16
А почему Прокуратура не пишет, что предприятию должен был Карелэнергоресурс? Чего стесняется? Пужожскому предприятию пришлось пройти все судебные инстанции. Зарплату люди до сих пор ждут по другому предприятию ТСО-2, ему так же должен Карелэнергоресурс. При полном попустительстве Республиканской Прокуратуры, хвастаться тут не чем.
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