Прокуратура пообещала помочь сироте из Петрозаводска с получением жилья после обращения на RT

Прокуратура Карелии защитит права 26-летней сироты из Петрозаводска, которой отказали в предоставлении адресной социальной помощи в приобретении жилья.

Об этом пишет RT, в проект которого «Не один на один» обратилась 26-летняя сирота из Петрозаводска Нонна Чернявская. Девушка в течение шести лет не может добиться положенного ей по закону жилья. Она в одиночку воспитывает семилетнюю дочь, у которой врождённое заболевание опорно-двигательного аппарата.

В октябре 2015 года администрация Прионежского муниципального района включила Чернявскую в очередь на обеспечение жилым помещением в статусе сироты.

Девушка утверждает, что за четыре года очередь практически не продвинулась, на что она пожаловалась в администрацию.

«У меня было решение суда о том, что квартиру мне обязаны выдать без очереди, но я так ничего и не получила, — рассказывает Нонна. — Когда я обратилась в администрацию, мне порекомендовали перейти в петрозаводскую мэрию, так как там очередь двигалась быстрее. Мне сказали, что мой номер в очереди не изменится, но в итоге я оказалась в самом её конце».

RT направил запрос в прокуратуру Республики Карелия с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

После проведённой проверки было установлено, что Чернявская состоит в списке очередников под номером 219 и своего жилья не имеет ни по праву собственности, ни по договору социального найма.

«По информации администрации Петрозаводского городского округа, предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда указанной категории граждан осуществляется в соответствии со списком по муниципальному образованию с учётом судебных решений, находящихся на исполнении в администрации Петрозаводского городского округа, о внеочередном предоставлении детям из числа детей-сирот жилых помещений, — комментируют в надзорном ведомстве. — Чернявская обращалась в администрацию Петрозаводского городского округа по вопросу обеспечения её жилым помещением, однако в ответах администрация указывает, что жилое помещение ей будет предоставлено в порядке очереди исходя из номера в списке».

Прокуроры отмечают, что необеспечение Чернявской жильём в течение длительного времени «нарушает её жилищные права».

Как рассказал RT уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадий Сараев, в качестве одного из вариантов решения проблемы Чернявской предложили обратиться в специальную комиссию при правительстве Республики Карелия, которая занимается оказанием адресной помощи семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Девушка собрала все необходимые документы и подала заявление в Министерство социальной защиты Республики Карелия на приобретение жилья, но через месяц ей пришёл отказ.

В прокуратуре сочли отказ неправомерным и вышли в суд с исковым заявлением об обязании администрации Петрозаводского городского округа предоставить Чернявской благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

«Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры республики», — сообщили RT в ведомстве.