Прокуратура после обращений горожан обязала власти Карелии ликвидировать 9 свалок

Суд удовлетворил иски природоохранного прокурора о ликвидации несанкционированных свалок в Петрозаводске, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура на основании обращений граждан, принятых в ходе проведенной 20 мая 2019 года "горячей линии", организовала проверки соблюдения требований законодательства об отходах.

Прокурор направил в суд 3 административных исковых заявления.

Минстрой Карелии и мэрию Петрозаводска обязали ликвидировать 9 мест несанкционированного складирования отходов в местах общего пользования на территории города.