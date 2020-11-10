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Прокуратура потребовала оборудовать медкабинет детского сада на севере Карелии

Новости. Общество
12:53, 11 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов
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По иску прокурора Сегежского района суд обязал детский сад оснастить свой медицинский кабинет, сообщили в ведомстве.

Проверка прокуратуры показала, что в одном из детских садов Сегежского района не соблюдены необходимые требования при оснащении медицинского кабинета. Так, на момент проверки в медкабинете отсутствовали кровоостанавливающие жгуты, пузыри для льда, воздуховоды для искусственного дыхания, травматологическая укладка.

Прокуратура обратилась в Сегежский городской суд с исковым заявлением о возложении на детский сад обязанностей по оснащению медицинского кабинета.

Суд поддержал прокурора. По его решению детский сад в течение шести месяцев должен полностью устранить выявленные нарушения.

Подобные нарушения в сфере охраны прав несовершеннолетних выявлены еще в 11 образовательных организациях Сегежского района, включая 10 детских садов и 1 школу.

Ранее петрозаводчанка потребовала от детсада 200 тысяч рублей за травмирование дочки.

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