Прокуратура потребовала оборудовать медкабинет детского сада на севере Карелии

По иску прокурора Сегежского района суд обязал детский сад оснастить свой медицинский кабинет, сообщили в ведомстве.

Проверка прокуратуры показала, что в одном из детских садов Сегежского района не соблюдены необходимые требования при оснащении медицинского кабинета. Так, на момент проверки в медкабинете отсутствовали кровоостанавливающие жгуты, пузыри для льда, воздуховоды для искусственного дыхания, травматологическая укладка.

Прокуратура обратилась в Сегежский городской суд с исковым заявлением о возложении на детский сад обязанностей по оснащению медицинского кабинета.

Суд поддержал прокурора. По его решению детский сад в течение шести месяцев должен полностью устранить выявленные нарушения.

Подобные нарушения в сфере охраны прав несовершеннолетних выявлены еще в 11 образовательных организациях Сегежского района, включая 10 детских садов и 1 школу.

Ранее петрозаводчанка потребовала от детсада 200 тысяч рублей за травмирование дочки.