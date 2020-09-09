Петрозаводчанка потребовала от детсада 200 тысяч рублей за травмирование дочки

Ребенок сломал руку в марте этого года во время прогулки в детском саду, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что четырехлетняя девочка во время прогулки в детском саду Петрозаводска в ходе игры побежала и упала. При этом воспитатель не поставила в известность о случившемся руководство садика.



О произошедшем стало известно после того, как родители обратились в больницу. У ребенка зафиксировали перелом руки.



Мама пострадавшей потребовала от детсада 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.



Суд удовлетворил требования частично – руководство дошкольного учреждения обязали выплатить родителям 90 тысяч рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее другой детсад в Петрозаводске подверг детей опасности.