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Детсад в Петрозаводске подверг детей опасности

Новости. Общество
13:02, 31 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Сотрудники территориального управления Россельхознадзора проверили детсад в Петрозаводске.

Проверка показала, что в дошкольном учреждении хранится  крупа ячменная перловая, действие декларации на которую истекло в июне 2019 года. 

При выпуске партии зерна в обращение должна быть оформлена декларация о соответствии. Зерно признаётся безопасным, если оно прошло необходимые процедуры оценки  соответствия. 

Декларации, действие которых прекращено, не подтверждают безопасности продукции.

Поставщика оштрафовали на 100 тысяч рублей, так как ранее оно уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение. 

Ранее Россельхознадзор сообщал о подобном случае в детсаду Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-08-31 14:54:42
Мне кажется что декларация не гарантирует качество продукта, как не гарантируют надписи высший сорт, ГОСТ и прочие уловки производителей... :)
новый
2020-08-31 14:05:33
Заноза, не истери. Впрочем, истерика - это медицинский термин. Для занозы вполне подходит по женской части.
zanoza
2020-08-31 15:11:38
новый, шизофрения тоже медицинский термин, тебе подходит как нельзя лучше.
zanoza
2020-08-31 13:57:21
Как носит земля вот таких поставщиков ,ведь даже для детей поставляют просроченные продукты, хотя и с руководителя садика тоже ответственность снимать нельзя, надо же проверять что за продукты для детей поступают на кухню.
Гость
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