Детсад в Петрозаводске подверг детей опасности

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора проверили детсад в Петрозаводске.

Проверка показала, что в дошкольном учреждении хранится крупа ячменная перловая, действие декларации на которую истекло в июне 2019 года.

При выпуске партии зерна в обращение должна быть оформлена декларация о соответствии. Зерно признаётся безопасным, если оно прошло необходимые процедуры оценки соответствия.

Декларации, действие которых прекращено, не подтверждают безопасности продукции.

Поставщика оштрафовали на 100 тысяч рублей, так как ранее оно уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение.

Ранее Россельхознадзор сообщал о подобном случае в детсаду Петрозаводска.