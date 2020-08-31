Детсад в Петрозаводске подверг детей опасности

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора проверили детсад в Петрозаводске.
Проверка показала, что в дошкольном учреждении хранится крупа ячменная перловая, действие декларации на которую истекло в июне 2019 года.
При выпуске партии зерна в обращение должна быть оформлена декларация о соответствии. Зерно признаётся безопасным, если оно прошло необходимые процедуры оценки соответствия.
Декларации, действие которых прекращено, не подтверждают безопасности продукции.
Поставщика оштрафовали на 100 тысяч рублей, так как ранее оно уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение.
Ранее Россельхознадзор сообщал о подобном случае в детсаду Петрозаводска.
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