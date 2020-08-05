Опасную продукцию обнаружили в одном из детсадов Петрозаводска

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора провели плановую проверку детского сада в Петрозаводске.

В дошкольном учреждении хранились крупы (гречневая ядрица – 6 упаковок общим весом 5,4 кг; рисовая – также 6 упаковок; горох шлифованный колотый – 1 упаковка весом 5 кг; пшено шлифованное весом 5 кг), поставленные одним из предприятий.

Выяснилось, что срок действия некоторых деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов истек.

А в другой декларации были указаны ложные данные.

Как отметили в Россельхознадзоре, декларации, действие которых прекращено, или содержащие недостоверные сведения, не подтверждают безопасности продукции.

Виновные получили предупреждение.

Ранее предприниматель выставил на прилавок магазина в Петрозаводске опасную рыбу.