Предприниматель выставил на прилавок магазина в Петрозаводске опасную рыбу

В Петрозаводске арестовали 68,4 кг рыбы неизвестного происхождения, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

На прошлой неделе была проведена внеплановая выездная проверка магазина в Петрозаводске, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.



В одной из морозильных камер хранилась рыба (горбуша, треска и др.), рыбный фарш, срезки трески и головы форели без маркировки с информацией о датах выработки, производителе, условиях и сроках хранения. Данная продукция арестована.



С неполной маркировкой (без информации о производителе) продавались фарш из форели и наборы для ухи.



Также в продаже находилась различная рыбопродукция без ветеринарных сопроводительных документов (ряпушка, судак, горбуша и др.). В ходе проверки индивидуальный предприниматель оформил ВСД на часть продукции, остальная была арестована.



Возбуждено административное производство.