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Предприниматель выставил на прилавок магазина в Петрозаводске опасную рыбу

Новости. Общество
13:05, 28 Июля 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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В Петрозаводске арестовали 68,4 кг рыбы неизвестного происхождения, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

На прошлой неделе была проведена внеплановая выездная проверка магазина в Петрозаводске, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

В одной из морозильных камер хранилась рыба (горбуша, треска и др.), рыбный фарш, срезки трески и головы форели без маркировки с информацией о датах выработки, производителе, условиях и сроках хранения. Данная продукция арестована.

С неполной маркировкой (без информации о производителе) продавались фарш из форели и наборы для ухи.

Также в продаже находилась различная рыбопродукция без ветеринарных сопроводительных документов (ряпушка, судак, горбуша и др.). В ходе проверки индивидуальный предприниматель оформил ВСД на часть продукции, остальная была арестована.

Возбуждено административное производство.

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Комментарии

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Изя
2020-07-28 15:04:57
Не от сенатора ли рыба ??? :)
Гость
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