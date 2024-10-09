Прокуратура потребовала оборудовать площадки для вывоза снега в городе на севере Карелии

В Костомукше готовятся к наступлению зимы.

Прокуратура Костомукши в судебном порядке потребовала от администрации округа оборудовать специальные площадки для складирования снега зимой. Информацию об этом сообщили в паблике Прокуратура Республики Карелия.

По информации ведомства, городская администрация не предпринимала меры для того, чтобы определить земельный участок, куда можно было бы отвозить снежные отходы.

Прокурор направил исковое заявление в суд о признании незаконным бездействие администрации. В результате суд обязал администрацию Костомукши организовать и обустроить спецплощадку для накопления снега или установить там снегоплавильные установки с учетом всех санитарных требований. Все мероприятия администрация должна провести в течение шести месяцев, отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что снегоуборочная техника заработала на севере Карелии.