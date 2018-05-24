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Новости. Общество
16:58, 24 Мая 2018

Прокуратура потребовала от "Автоспецтранса" обеспечить нормальный вывоз мусора в Петрозаводске

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Карельская природоохранная прокуратура потребовала устранить нарушения, допущенные региональным оператором ООО "Автоспецтранс" по обращению с твердыми бытовыми отходами

Карельская межрайонная природоохранная провела проверку регионального оператор ООО "Автоспецтранс" после многочисленных публикаций СМИ о ненадлежащем вывозе мусора в Петрозаводске.

"По итогам проверки в адрес компании природоохранный прокурор внес представление с требованием обеспечить контроль за участниками сбора твердых коммунальных отходов для предотвращения нарушений законодательства таких, как несвоевременный вывоз коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, а также переполняемость контейнеров для сбора мусора", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Комментарии

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Плейшнер
2018-05-24 19:33:05
Мэрии надо МУП свои развивать , а не передавать функции заказчикам , тогда и управляемость будет и прибыль .
Жуков
2018-05-24 17:41:05
Даже страшно представить , что творится в районах. А Роспотребнадзору глаза закрыли.
zanoza
2018-05-24 17:09:31
А что вы ждали от ООО "Автоспецтранс" с уставным капиталом в 10 т.руб. и без наличия техники для вывоза отходов??? Где ФАС,почему оно пропустило заключение государственного контракта на вывоз отходов с данным ЮЛ??? Точно такая же схема как с контрактом на содержание и ремонт дорог,при которой обанкротился ГУП РК "Мост", а бюджетные денежки безвозвратно утекли в фирмочку "Ремстройкомплект". Когда же прекратится это безобразие с государственными контрактами и уводом бюджетных средств???? Зачем при вывозе мусора нужен ещё какой-то оператор??? Только для увода денег!!!
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