Реклама на сайте
Прислать новость
Лиса гуляет рядом с домами жителей села в Карелии (ФОТО) 7
10.06.2021 18:00
Минприроды Карелии ввело ограничения пребывания граждан в лесах 14
10.06.2021 16:12
В Карелии арестован чиновник, попавшийся на взятке за проверку горнопромышленной компании 2
10.06.2021 22:50

Прокуратура потребовала закрыть опасный детский лагерь в Карелии

Новости. Общество
13:30, 11 Июня 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Многочисленные нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью детей, были выявлены в одном из лагерей Олонецкого района, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района в ходже проведения надзорной проверки выявила многочисленные нарушения, в работе одного из детских лагерей.

Сам лагерь не был включен в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия.

Несмотря на то, что на территории лагеря «Malina Camp» в районе деревни Вагвозеро находятся 39 детей в возрасте от 7 до 11 лет, уведомления об их размещении в территориальные органы Роспотребнадзора, МЧС, ГИМС организатором лагеря направлены не были.

Также было выявлено, что само место пребывания детей для их размещения не приспособлено, территория лагеря не имеет ограждения, прибрежная зона не оборудована для купания и отдыха несовершеннолетних.

При проверки на месте документы на детей были предоставлены не в полном объеме. Документы, удостоверяющие личности работников лагеря, а также сведения об отсутствии у них судимости, медицинские книжки поваров, договор на пользование территорией базы отдыха, договор на перевозку детей, программа обучения — все это вовсе не было предоставлено.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района обратилась в суд с требованием о запрете эксплуатации детского лагеря.

Кроме того, чтобы обеспечить безопасность детей, прокуратура ходатайствовала о немедленном прекращении эксплуатации лагеря на время рассмотрения дела в суде.

В отношении предпринимателя возбуждено несколько административных дел.

Постановления прокурора направлены для рассмотрения по существу в уполномоченные органы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-06-11 14:38:34
А раньше то где была прокуратура? и почему надо закрывать лагерь . а не добиться устранения бумажных нарушений . Дети то тут причём ?????
врунофф
2021-06-11 14:58:18
Изя, где посадки ?
Изя
2021-06-11 15:10:52
врунофф, и не говори ))))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
10.06.2021, 15:49
Глава Карелии рассказал о своей гордости за дочь
09.06.2021, 18:20
Жители отдаленного района Петрозаводска останутся в четверг без света

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»