Прокуратура потребовала закрыть опасный детский лагерь в Карелии

Многочисленные нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью детей, были выявлены в одном из лагерей Олонецкого района, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района в ходже проведения надзорной проверки выявила многочисленные нарушения, в работе одного из детских лагерей.

Сам лагерь не был включен в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия.

Несмотря на то, что на территории лагеря «Malina Camp» в районе деревни Вагвозеро находятся 39 детей в возрасте от 7 до 11 лет, уведомления об их размещении в территориальные органы Роспотребнадзора, МЧС, ГИМС организатором лагеря направлены не были.

Также было выявлено, что само место пребывания детей для их размещения не приспособлено, территория лагеря не имеет ограждения, прибрежная зона не оборудована для купания и отдыха несовершеннолетних.

При проверки на месте документы на детей были предоставлены не в полном объеме. Документы, удостоверяющие личности работников лагеря, а также сведения об отсутствии у них судимости, медицинские книжки поваров, договор на пользование территорией базы отдыха, договор на перевозку детей, программа обучения — все это вовсе не было предоставлено.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района обратилась в суд с требованием о запрете эксплуатации детского лагеря.

Кроме того, чтобы обеспечить безопасность детей, прокуратура ходатайствовала о немедленном прекращении эксплуатации лагеря на время рассмотрения дела в суде.

В отношении предпринимателя возбуждено несколько административных дел.

Постановления прокурора направлены для рассмотрения по существу в уполномоченные органы.