Директору спортшколы в Карелии объявили выговор за утаивание доходов

В Костомукше прокуратура нашла у директора местной спортивной школы нарушения законодательства о противодействии коррупции, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокурату Костомукши проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в детско-юношеской спортивной школе № 2.

В соответствии с законом руководители муниципальных учреждений обязаны ежегодно предоставлять работодателю сведения о доходах, имуществе и имущественных обязательствах.

Между тем, проверка показала, что директор школы не указала в справках за 2019 год два действующих банковских счёта, то есть предоставила работодателю недостоверные сведения.

Прокурор города внес представление об устранении нарушений исполняющему обязанности главы Костомукши, который, в свою очередь, объявил директору школы выговор.