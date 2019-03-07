Прокуратура признала незаконным порядок расчета арендной платы за землю в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска опротестовала решение Петросовета о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, по чьей инициативе проводилась прокурорская проверка.

"Прокуратурой города Петрозаводска была проведена антикоррупционная экспертиза решения Петросовета, по результатам которой было подтверждено несоответствие… требованиям Земельного кодекса. Прокуратурой города в Петросовет внесен протест на данное решение", - пояснила Гнетова.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".