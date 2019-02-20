10:10, 20 Февраля 2019
Прокуратура признала незаконными требования демонтажа уличных ларьков в Петрозаводске
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Прокуратура Петрозаводска выдала предписание администрации города прекратить необоснованное исключение уличных ларьков и киосков из схемы размещения нестационарных торговых объектов.
Решение прокуратуры было принято по обращению уполномоченного по правам предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой.
Пресс-служба бизнес-омбудсмена сообщила, что в конце 2018 года ей поступили многочисленные жалобы предпринимателей Петрозаводска на требования администрации демонтировать нестационарные торговые объекты. Из утвержденной мэрией схемы размещения нестационарных торговых объектов были исключены 18 ларьков и киосков.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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