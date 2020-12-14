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Прокуратура просит по шесть лет лишения свободы фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Новости. Общество
14:57, 15 Декабря 2020
фото: коллаж: © gubdaily.ru, © Flashnord.com
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Шесть лет колонии-поселения каждому просит гособвинение для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович.

Представитель гособвинения потребовал для двух фигурантов дела о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года - бывшего руководителя карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович - наказания в виде шести лет колонии-поселения каждому. Об этом ТАСС сообщил адвокат Коваленко Михаил Ямчитский.

"Прения идут уже. Прокуратура хочет по шесть лет колонии-поселения", - сказал собеседник агентства, добавив, что в ходе первого рассмотрения дела в суде в 2018 году прокурор требовал аналогичного наказания для Котович и Ковалеко.

В Петрозаводском городском суде идет повторное рассмотрение уголовного дела о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере во время похода на каноэ в отношении бывшего и настоящего руководителей управления Роспотребнадзора по Карелии. Ранее, в 2018 году, суд оправдал обоих по статье "Халатность".

"В ходе прений остается дослушать представителей потерпевшей стороны и стороны защиты. До нового года в суде пройдет еще одно заседание, следовательно, решение судья будет выносить уже в 2021 году", - добавил Ямчитский.

Коваленко и Котович предъявлено обвинение по статье "Халатность". 27 июня 2019 года Верховный суд Карелии после апелляции прокуратуры республики отправил дело в их отношении на новое рассмотрение, а в 2018 году Петрозаводский горсуд оправдал Котович и Коваленко по этой статье. По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО "Парк-отель "Сямозеро" документ, позволивший лагерю продолжить работу. Котович и Коваленко своей вины не признают.

В Петрозаводском суде также будут повторно рассматривать дело о гибели детей на Сямозере в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина. В июне 2020 года третий кассационный суд в Петербурге удовлетворил жалобу прокурора на приговор Круподерщикову и Ильину, которые были оправданы по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Дело поступило в суд, но его рассмотрение приостановили на время, пока Круподерщиков проходит в армии срочную службу.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.

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