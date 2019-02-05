Прокуратура проверит торговый центр Петрозаводска

Торговый центр "Весна", где родители воспитанников танцевального клуба запечатлели течь на потолке, ждет проверка, сообщили в прокуратуре Карелии.

На основании публикации "Столицы на Онего" – "В Петрозаводске родители отказались водить своих детей на танцевальные занятия из-за угрозы возникновения пожара в помещении" прокуратура города проведет проверку и выяснит, действительно ли течь в потолке представляет опасность для посетителей здания.

Ранее одна из петрозаводчанок, ребенок которой посещал танцевальные занятия в помещении ТЦ "Весна" на улице Чапаева,45, прислала в редакцию фото, где запечатлела течь на потолке рядом с осветительными приборами.

Петрозаводчанка забила тревогу, опасаясь возникновения пожара из-за протечки. После обращения в экстренные службы города и администрацию торгового центра написала в редакцию письмо с просьбой помочь в решении ситуации.