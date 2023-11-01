Прокуратура проверит все обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой в Петрозаводске

Предварительно было установлено, что вечером во вторник, 31 октября, около 22.30, на улице «Правды» в Петрозаводске столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В машине находились четыре пассажира, один из них - 16-летний подросток.

В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля были госпитализированы, один из них — 20-летний молодой человек скончался в машине скорой помощи.

Водитель автобуса не пострадал, пассажирам автобуса медицинскую помощь была оказана на месте.

Прокуратура даст оценку тому, как соблюдались требования содержания автодорог.

По итогам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.