Прокуратура рассказала, почему в Карелии сорвалась программа расселения аварийного жилья

Срыв срока реализации программы расселения во многом обусловлен бездействием органов исполнительной власти республики и подведомственного им КУ "Управление капитального строительства Республики Карелия".

Об этом сообщается в докладе прокуратуры республики по итогам 2017 года.

По данным надзорного ведомства, "Управлением капитального строительства Республики Карелия" допущены ненадлежащее планирование мероприятий, некачественное осуществление строительного контроля и надзора, нарушения при приемке работ, незаконное внесение изменений в действующие контракты, а также непринятие к подрядчикам мер гражданско-правовой ответственности.

"По допущенным нарушениям министр строительства республики и начальник УКС привлечены к дисциплинарной, а последний и к административной ответственности", - говорится в докладе.

Кроме того, установлено, что бывшие руководители УКС приняли и обеспечили оплату проектной документации, стоимость которой превышала размеры, определенные АУ "Управление государственной экспертизы Республики Карелия" в соответствии с установленными нормативами. Кроме того, вскрыт факт оплаты проекта одного из многоквартирных домов, предусматривающего строительство квартир меньшей площадью, чем это предусмотрено заданием на проектирование. В настоящее время

государственный контракт расторгнут, Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы не выполнена, реализована только на 70%, отмечается в докладе.