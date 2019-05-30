Прокуратура увидела угрозу срыва реализации программы к 100-летию Карелии

Прокуратура Карелии проверила исполнение контрактов, заключенных для строительства объектов по федеральной программе подготовки к 100-летию республики, и увидела предпосылки к срыву ряда проектов.

Об этом говорится в официальном сообщении о результатах проверок расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных национальными проектами, федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия до 2020 года".

"Как показали проверки, проведенные органами прокуратуры республики в текущем году, по отдельным государственным и муниципальным контрактам, заключенными заказчиками в целях освоения указанных средств, имеют место факты ненадлежащего их исполнения в части несоблюдения условий и сроков, что создает предпосылки к срыву реализации федеральной целевой программы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

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