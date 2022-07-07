Прокуратура в Карелии нашла нарушение при переводе чиновника из одной госструктуры в другую

Прокуратура Лахденпохского района Карелии выявила нарушение при назначении в районное управление образования специалиста, который ранее уже работал чиновником в другой структуре.
Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.
Проверка показала, что управление не уведомило о назначении сотрудника его предыдущего работодателя. Такая обязанность предусмотрена федеральным законом «О противодействии коррупции».
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
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