Прокуратура в Карелии нашла нарушение при переводе чиновника из одной госструктуры в другую

Прокуратура Лахденпохского района Карелии выявила нарушение при назначении в районное управление образования специалиста, который ранее уже работал чиновником в другой структуре.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Проверка показала, что управление не уведомило о назначении сотрудника его предыдущего работодателя. Такая обязанность предусмотрена федеральным законом «О противодействии коррупции».

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.