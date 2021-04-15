Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
США ввели новые санкции против России 2
15.04.2021 20:40
Уникальный питомник ездовых собак в Карелии раздает своих четверолапых друзей 3
Сегодня 07:15
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева 6
15.04.2021 15:52
Сегодня в Петрозаводске начнется ремонт дорог 19
Сегодня 06:40
Школьница попала под колеса иномарки в Петрозаводске (ВИДЕО)
15.04.2021 19:47
Грузовик упал в яму в Петрозаводске (ФОТО) 3
15.04.2021 20:07
В мэрии Петрозаводска состоялся жесткий разговор с перевозчиками 11
15.04.2021 17:52

Прокуратура выяснила, почему жильцы высотки в Петрозаводске стали мерзнут после проведения капремонта

Новости. Общество
14:37, 16 Апреля 2021
фото: © «Столица на Онего»
Загрузка...

Прокуратура Петрозаводска приняла меры реагирования в связи с выявленными нарушениями в сфере ЖКХ при проведении капитального ремонта многоквартирного дома, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения требований законодательства при организации и проведении капитального ремонта общего имущества одного из многоквартирных домов в Петрозаводске.

Основанием для проверки послужили многочисленные жалобы жильцов дома и сведения СМИ о наличии проблем при эксплуатации капитально отремонтированной системы теплоснабжения дома, снижении температуры воздуха в отдельных его помещениях.

В ходе обследования системы теплоснабжения прокуратура зафиксировала нарушения, допущенные подрядной организацией при проведении отдельных видов работ. Так, например, были обнаружены непроектные врезки в главный стояк, в то время как соединения должны были осуществляться к магистральным трубопроводам, проходящим вдоль наружных стен здания.

Выявленные факты повлияли на надежность системы отопления, стали причиной ненадлежащей работы этой системы и снижения температуры воздуха в жилых и нежилых помещениях дома.

Прокуратура установила, что капитальный ремонт многоквартирного дома проводил Фонд капремонта Карелия (региональный оператор), должностные лица которого приняли работы, частично выполненные не в соответствии в разработанной проектной документацией.

Помимо этого, при выявлении недостатков и дефектов проведенного капремонта общего имущества многоквартирного дома должностные лица фонда претензионную работу с организацией, осуществлявшей на объекте строительный контроль, не вели, вопрос о взыскании с указанной подрядной организации средств собственников, собранных в качестве взносов на капремонт, израсходованных на оказание услуг по строительному контролю, проведенному ненадлежащим образом, не инициировали.

По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой города в адрес руководителя подрядной организации и Фонда капитального ремонта Карелии были внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, которые были рассмотрены и удовлетворены.

По результатам рассмотрения представления подрядной организацией и фондом выявленные нарушения в кратчайшие сроки были устранены, нормальное теплоснабжение многоквартирного дома восстановлено.

Кроме того, во исполнение требований представления прокуратуры города, в связи с допущенными дефектами строительства фондом в адрес организации, осуществлявшей строительный контроль на объекте, была направлена претензия, инициирован вопрос взыскания неустойки по договору.

Решениями руководителей подрядной организации и фонда должностные лица, виновные в допущенных нарушениях, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, по результатам проверки прокуратурой города в отношении должностного лица подрядной организации было возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

Постановлением заместителя главного государственного жилинспектора Карелии должностное лицо подрядной организации привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Взрослый дядя
2021-04-16 14:50:52
Штраф в 20.000 р.!???!!!?? Смех просто!
С капремонтом страну здОрово кинули!?!
Фонды ни за что не отвечают,имеют хорошую зарплату, собирают миллиарды, делают безобразно всё,ну в общем это общеизвестно, чья партия ответственная за безответственное отношение к делу!? "навальнята", конечно?!?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 14:55
Тема недели
Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики» 1
Карельские парламентарии оценили работу главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства в 2020 году.
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 3
15.04.2021 14:20
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
12.04.2021 14:30
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»