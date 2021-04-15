Прокуратура выяснила, почему жильцы высотки в Петрозаводске стали мерзнут после проведения капремонта

Прокуратура Петрозаводска приняла меры реагирования в связи с выявленными нарушениями в сфере ЖКХ при проведении капитального ремонта многоквартирного дома, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения требований законодательства при организации и проведении капитального ремонта общего имущества одного из многоквартирных домов в Петрозаводске.

Основанием для проверки послужили многочисленные жалобы жильцов дома и сведения СМИ о наличии проблем при эксплуатации капитально отремонтированной системы теплоснабжения дома, снижении температуры воздуха в отдельных его помещениях.

В ходе обследования системы теплоснабжения прокуратура зафиксировала нарушения, допущенные подрядной организацией при проведении отдельных видов работ. Так, например, были обнаружены непроектные врезки в главный стояк, в то время как соединения должны были осуществляться к магистральным трубопроводам, проходящим вдоль наружных стен здания.

Выявленные факты повлияли на надежность системы отопления, стали причиной ненадлежащей работы этой системы и снижения температуры воздуха в жилых и нежилых помещениях дома.

Прокуратура установила, что капитальный ремонт многоквартирного дома проводил Фонд капремонта Карелия (региональный оператор), должностные лица которого приняли работы, частично выполненные не в соответствии в разработанной проектной документацией.

Помимо этого, при выявлении недостатков и дефектов проведенного капремонта общего имущества многоквартирного дома должностные лица фонда претензионную работу с организацией, осуществлявшей на объекте строительный контроль, не вели, вопрос о взыскании с указанной подрядной организации средств собственников, собранных в качестве взносов на капремонт, израсходованных на оказание услуг по строительному контролю, проведенному ненадлежащим образом, не инициировали.

По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой города в адрес руководителя подрядной организации и Фонда капитального ремонта Карелии были внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, которые были рассмотрены и удовлетворены.

По результатам рассмотрения представления подрядной организацией и фондом выявленные нарушения в кратчайшие сроки были устранены, нормальное теплоснабжение многоквартирного дома восстановлено.

Кроме того, во исполнение требований представления прокуратуры города, в связи с допущенными дефектами строительства фондом в адрес организации, осуществлявшей строительный контроль на объекте, была направлена претензия, инициирован вопрос взыскания неустойки по договору.

Решениями руководителей подрядной организации и фонда должностные лица, виновные в допущенных нарушениях, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, по результатам проверки прокуратурой города в отношении должностного лица подрядной организации было возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

Постановлением заместителя главного государственного жилинспектора Карелии должностное лицо подрядной организации привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.