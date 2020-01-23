Прокуратура выявила нарушения в действиях командира вертолета, который сбросил "Гелендваген" на Петрозаводск

В прокуратуре рассказали о результатах проверки по факту сброса "Гелендвагена" в аэропорту "Пески".

Ранее наше издание сообщало о произошедшем 19 декабря прошлого года в аэропорту "Петрозаводск" беспрецедентном случае. За четверть миллиона рублей на посадочной площадке "Пески" с помощью вертолета "МИ-8" был сброшен привезенный московскими бизнесменами автомобиль "Гелендваген" 1995 года выпуска. По имеющейся информации, подписал договор на эту "услугу" и лично привез его в "Пески" генеральный директор аэропорта Алексей Николаев.

Напомним, что перед приездом в Карелию он трудился в клининговой компании аэропорта "Шереметьево" в Москве. А ранее три года работал в государственном унитарном предприятии "Администрация гражданских аэропортов" (ГУП "АГА"), которым в то время, в 2012-2013 годах руководил министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов. Последний в феврале 2018 года назначил Алексей Николаева гендиректором аэропорта "Петрозаводск".

Публикация о сбросе "Гелендвагена" в режимной зоне – на посадочной площадке "Пески" аэропорта, вызвала большой общественный резонанс. Мы обратились к Карельскому транспортному прокурору Дмитрию Бычихину с просьбой рассказать о результатах проведенной надзорным ведомством и транспортной полицией проверки по факту сброса "Гелендвагена".

На наш запрос из транспортной прокуратуры поступил письменный ответ.

- По результатам проведенной прокуратурой проверки внесено представление генеральному директору БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск" в связи с наличием в действиях должностных лиц нарушений требований законодательства о безопасности полетов, - говорится в ответе Дмитрия Бычихина. – Процессуальная проверка по факту сброса автомобиля петрозаводским ЛО (линейным отделом – прим. ред.) МВД России на транспорте не завершена, в настоящее время проводятся дополнительные мероприятия.





Проверкой выявлены нарушения в действиях командира воздушного судна, который осуществил перемещение грузов на внешней подвеске вертолета в условиях необеспечения заказчиком авиационных работ соблюдения технологии подготовки грузов к транспортировке и соблюдения правил по технике безопасности.

Отреагировало на произошедшее и Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи. Как сообщили нашему изданию в ведомстве, 20 января и.о. министра Дмитрий Кондрашин "за ненадлежащее исполнение правил техники безопасности" объявил гендиректору аэропорта Алексею Николаеву замечание.