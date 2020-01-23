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23.01.2020 16:28

Прокуратура выявила нарушения в действиях командира вертолета, который сбросил "Гелендваген" на Петрозаводск

Новости. Общество
16:28, 23 Января 2020
фото: © Читатель "Столицы на Онего"
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В прокуратуре рассказали о результатах проверки по факту сброса "Гелендвагена" в аэропорту "Пески".

Ранее наше издание сообщало о произошедшем 19 декабря прошлого года в аэропорту "Петрозаводск" беспрецедентном случае. За четверть миллиона рублей на посадочной площадке "Пески" с помощью вертолета "МИ-8" был сброшен привезенный московскими бизнесменами автомобиль "Гелендваген" 1995 года выпуска. По имеющейся информации, подписал договор на эту "услугу" и лично привез его в "Пески" генеральный директор аэропорта Алексей Николаев.

Напомним, что перед приездом в Карелию он трудился в клининговой компании аэропорта "Шереметьево" в Москве. А ранее три года работал в государственном унитарном предприятии "Администрация гражданских аэропортов" (ГУП "АГА"), которым в то время, в 2012-2013 годах руководил министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов. Последний в феврале 2018 года назначил Алексей Николаева гендиректором аэропорта "Петрозаводск".

Публикация о сбросе "Гелендвагена" в режимной зоне – на посадочной площадке "Пески" аэропорта, вызвала большой общественный резонанс. Мы обратились к Карельскому транспортному прокурору Дмитрию Бычихину с просьбой рассказать о результатах проведенной надзорным ведомством и транспортной полицией проверки по факту сброса "Гелендвагена".

На наш запрос из транспортной прокуратуры поступил письменный ответ.

- По результатам проведенной прокуратурой проверки внесено представление генеральному директору БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск" в связи с наличием в действиях должностных лиц нарушений требований законодательства о безопасности полетов, - говорится в ответе Дмитрия Бычихина. – Процессуальная проверка по факту сброса автомобиля петрозаводским ЛО (линейным отделом – прим. ред.) МВД России на транспорте не завершена, в настоящее время проводятся дополнительные мероприятия.

Проверкой выявлены нарушения в действиях командира воздушного судна, который осуществил перемещение грузов на внешней подвеске вертолета в условиях необеспечения заказчиком авиационных работ соблюдения технологии подготовки грузов к транспортировке и соблюдения правил по технике безопасности.

Отреагировало на произошедшее и Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи. Как сообщили нашему изданию в ведомстве, 20 января и.о. министра Дмитрий Кондрашин "за ненадлежащее исполнение правил техники безопасности" объявил гендиректору аэропорта Алексею Николаеву замечание.

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Комментарии

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Саныч
2020-01-23 21:26:36
Что за лажа? Скинули и скинули.
Татьяна Ожогина
2020-01-23 20:25:30
Требую проверки их всех доходов! Не может человек нормальный за честно заработанные деньги такое позволить. Подарите машину медучреждениям или детям онкобольным раздайте деньги! Прокуратура правильно сделает, если вытрусит из них все!
кир
2020-01-23 19:55:01
Не готовы к нестандартным полётам. Поэтому хотят наказать.
Бездельник
2020-01-23 17:18:21
Я думаю в авиации, как впрочем и во многих, многих других РАБОТАЮЩИХ предприятиях, организациях и т.п. столь много всяких инструкций и правил, которые постоянно изменяются, устаревают, дополняются, (ну прямо как у нашего законодательства), а в итоге грамотный юрист или как в данном случае следователь прокуратуры может любую ситуацию повернуть в нужную сторону, а значит это, что при желании найти нарушения можно везде.
kiryha
2020-01-23 16:58:46
"...сбросил на Петрозаводск..." Писали бы сразу - на проспект Ленина!
zanoza
2020-01-23 16:47:39
Подмочили репутацию и заработали себе головную боль в виде проверок. Вот оно им надо было?
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