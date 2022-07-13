Прокуратура заявила о резком росте подростковой преступности в Карелии

Общий уровень преступности по итогам 6 месяцев 2022 года в Карелии снизился на 8,7%.

Это следует из сообщения на официальном сайте прокуратуры республики.

Согласно статистике, сократилось число преступлений всех категорий, в том числе особо тяжких - на 30,1%, убийств - на 17,1%.

Вместе с тем, произошел значительный рост подростковой преступности, добавили в прокуратуре.

По уровню подростковой преступности Карелия еще в прошлом году попала число самых неблагополучных регионов России, согласно данным Генпрокуратуры РФ.