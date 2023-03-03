Прокуратура займется разливом канализации на Старой Кукковке в Петрозаводске

После публикации «Столицы на Онего» о реках нечистот на улице Мончегорской проводится проверка прокуратуры.

Прокуратура проверит ситуацию с канализационным разливом на улице Мончегорской в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе городской мэрии.



В администрации рассказали, что канализационный колодец, из которого разливаются нечистоты по Мончегорской улице, принадлежит юридическому лицу.



«Администрация Петрозаводска не вправе проводить работы на сетях, не находящихся в муниципальной собственности. Владельца неоднократно уведомляли о необходимости устранить излив канализационных вод. Однако никаких мер принято не было», - говорится в пресс-релизе мэрии карельской столицы.



Поэтому администрация обратилась в городскую прокуратуру, чтобы заставить собственника содержать свое имущество.



Напомним, ранее мы сообщали об этой ситуации в материале «Люди падают, пачкаются»: потоки нечистот текут по улице Петрозаводска (ФОТОФАКТ)».