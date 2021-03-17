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Прокурор, недавно попрощавшийся с Карелией, проведет прием жителей республики по вопросам ЖКХ

Новости. Общество
15:15, 18 Марта 2021
фото: © прокуратура Карелии
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Прокурор республики Карен Габриелян проведет тематический прием граждан, проживающих на территории республики, по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, сообщили в ведомстве.

Прием граждан состоится 24 марта в режиме видеоконференцсвязи в зданиях соответствующих городских прокуратур:

- с 10 до 13 часов – прием жителей Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов;

- с 15 до 17 часов – прием жителей Петрозаводска и Прионежского района.

По вопросам записи на прием граждане могут обратиться в территориальные прокуратуры или по телефону 8(8142) 717-893.

Напомним, 57-летний Карен Габриелян был назначен на должность прокурора указом президента 22 ноября 2011 года. Поскольку по существующему закону он не может занимать ее более 10 лет (два срока по пять лет каждый), то не исключено, что уже скоро надзорное ведомство РК возглавит другой человек. По имеющимся у нас данным, Габриеляну предложено возглавить прокуратуру Челябинской области.

"Комментировать такие кадровые вопросы с моей стороны было бы некорректно, это не наша компетенция, - ответил Карен Габриелян. – Да, по причине ротации мне, к сожалению, придется проститься с Карелией. Но мы – люди государевы, и куда меня направят, туда и поеду", - рассказал "Столице на Онего" Карен Габриелян.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-03-18 15:22:23
Мы ж его проводили уже . Что никак не уехать что ли ?????????????
Off
2021-03-18 15:20:06
Может мэршу допросить.. на посошок? )))
Никита
2021-03-18 15:29:04
Off, власть прилежащих никогда не допрашивал и не будет . К чему эти просьбы ???
Гость
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