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"Прокурор пытался убедить суд, что подсудимый отрицательно относится к Путину"

Новости. Общество
17:44, 30 Мая 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Военный суд приговорил жителя поселка в Карелии к штрафу в 350 тысяч рублей за публикацию в социальной сети.

По словам осужденного Дениса Вилкова, он был готов к тому, что не вернется домой. Представитель гособвинения Ирина Кириллович запросила для жителя поселка металлургов пять лет лишения свободы, и денежный штраф в 350 тысяч рублей, назначенный Вилкову за публикацию в социальной сети, показался многим чуть ли не милостью 2-го Западного окружного военного суда, который рассматривал это дело. Сам Денис заявил после оглашения приговора, что с ним не согласен и будет его обжаловать.

Репост публикации, которая легла в основу обвинения, был сделан на страницу Дениса Вилкова в социальной сети "ВКонтакте" утром 26 марта 2017 года. Однако житель Надвоиц показал в суде, что он этого не делал, поскольку был в тот момент за рулем автомобиля, о чем свидетельствуют данные билинга сотовой связи. По словам Вилкова, он проводил дочь на вокзал и связался по телефону с женой, которая находилась в Петрозаводске, где был госпитализирован их сын. Удивительным образом следователи ФСБ не выяснили у администрации социальной сети IP-адрес, с которого был осуществлен репост. Но выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда то ли не захотела затягивать с приговором, то ли не была заинтересована в установлении того, кто все-таки сделал репост на страницу Дениса Вилкова, раз сам осужденный признать это отказался.

Весьма примечательными оказались доказательства стороны обвинения. В них попали записи телефонных переговоров Дениса Вилкова с женой и его переписка в социальных сетях с другими пользователями, где подсудимый весьма жестко отзывался о президенте Путине и ситуации в России. Как пояснила представитель республиканской прокуратуры Ирина Кириллович, эти материалы свидетельствуют о "негативном отношении Вилкова к правящей партии и лидеру страны".

На это обстоятельство обратил внимание адвокат Михаил Шогин в своем выступлении во время прений сторон.

"Прокурор пытался убедить суд, что подсудимый отрицательно относится к Путину, – сказал Шогин. – Раз этот человек плохо относится к Путину, значит, его нужно привлечь к ответственности".

Подробнее о громком деле читайте в материале "На весах была судьба деревенского мужичка".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2020-05-30 17:59:37
Таким образом, заведомо, 15% (негативно относящисянадо сажать без суда и следствия.
кир
2020-05-30 19:00:51
petronik, тиражируй в интернете и тебя посадят. :)
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