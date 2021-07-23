Прокурорская проверка по фактам лесных пожаров выявила нарушения в Карелии

Карельская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований противопожарной безопасности рядом с объектами железной дороги, где горят леса.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

«Прокурорской проверкой охвачены… железнодорожные станции, вокзалы и места, где проходят пути общего и необщего пользования с целью оценки пожарной обстановки и соблюдения противопожарного режима. Нарушения выявлены в полосе отвода на станциях Предмедгорский и Заделье (хранились старогодние шпалы и валежник с сухостоем)», — говорится в сообщении.