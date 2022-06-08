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Промежуточную победу одержали защитники Кургана в Петрозаводске

Новости. Общество
12:17, 17 Июня 2022
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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По сообщению общественницы Дарьи Каликиной, защитники Кургана могут праздновать промежуточную победу.

На прошедшем 16 июня четвёртом заседании рабочей группы по развитию спортивной инфраструктуры на Кургане от чиновников прозвучала информация, что массовых вырубок под биатлонный стадион и стартовую поляну не будет. Также было отмечено, что имеющиеся средства — один миллиард рублей — будут направлены на строительство лыжных трасс с освещением, систему оснежения, гараж для спец. техники, транзитные маршруты с мостиками через трассы и забор.

Напомним, в прошлом году жители столицы Карелии были шокированы известием о планах масштабного строительства на Кургане. Под угрозу вырубки попадали реликтовые леса, которые часто называют зелёными лёгкими города. Остро встал вопрос о судьбе велопешеходного маршрута «Зеленая тропа», одного из любимых мест отдыха горожан.


Фото: © «Столица на Онего»

На защиту уникального островка нетронутой природы в центре города встали сотни неравнодушных петрозаводчан. И хотя многие не верили в действенность диалога между общественностью и властью, сейчас можно говорить о том, что голос народа был услышан. Конечно, полностью риски для экосистемы Кургана не исчезли, и расслабляться пока рано. Однако, первые результаты настраивают на оптимистический прогноз. Кстати, сейчас над изучением вопроса работают специалисты-учёные из Института леса Карельского научного центра Российской академии наук (ИЛ Карнц Ран). И чиновники обещают, что выводы, к которым они придут, будут обязательно учтены при разработке проектов и планов дальнейшего развития спортивной инфраструктуры на Кургане. А планы грандиозные, рассчитанные на десятилетия вперёд. В перспективе предполагается появление на Кургане конькобежных дорожек, катка, места для тюбинга, скалодрома, ворк-аута, скейт-парка. Пока же речь идёт о строительстве лыжно-биатлонного комплекса, который позволит проводить в Петрозаводске мероприятия всероссийского уровня. Но, что немаловажно, Курган при этом останется доступным для всех горожан.

«Впереди ещё много работы, так что — не сдаемся и работаем дальше!!!», пишет Дарья Каликина на своей странице в соц. сетях.

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