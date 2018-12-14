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Новости. Экономика
15:57, 14 Декабря 2018

Промокод как эффективный инструмент стимулирования продаж

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Производители и продавцы хотят угодить своим клиентам, поэтому постоянно придумывают акции и выгодные предложения.

Промокоды как раз являются такими инструментами. Речь идет о специальном коде, позволяющем получить скидку на товар или услугу в определённом магазине. Выгода может заключаться в низкой цене продукта или дополнительных услугах, например, бесплатной доставке техники, сборке мебели.

Промокод М Видео - это отличный подарок для любого человека. Ведь в "М.Видео" реализуется современная бытовая техника, поэтому купить её по выгодной стоимости мечтает каждый. В онлайн-магазине постоянно присутствуют бюджетные варианты продукции. Иными слова компания позаботилась о потенциальных покупателях.

Также стоит отметить постоянно обновляющиеся страницы сайта практически по всем категориям, что делают посещение онлайн-магазина более увлекательным. Отдельного внимания заслуживает отдел новинок, где находятся самые технологичные и современные продукты. Наличие подробного описания товаров предоставляет все важные сведения о выбираемом товаре.

Возвращаясь к теме промокодов, нужно упомянуть о том, что предоставляют широкие возможности не только для покупателей, но и для самих продавцов. В этом случае клиенты могут рассчитывать на покупку товара по низкой стоимости, продавцы получают отличный инструмент для увеличения продаж.

При помощи кодов легко следить за эффективностью рекламных инвестиций.  Иными словами, продавец способен оценить, какие из площадки создают трафик из клиентов. Полученные сведения могут отразиться на правильном распределении имеющегося бюджета.

Следующим значимым плюсом таких кодов можно считать привлечение новых клиентов. Например, если человек знает, что в определённом магазине проходит периодическая раздача промокодов, он захочет стать обладателем заветного кода, чтобы меньше потратить на покупки.

Зачастую наличие промокода позволяет его обладателю приобрести определённый продукт с хорошей выгодой. Для продавца это намного лучший вариант, чем снижать цены товары для всех потребителей.

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