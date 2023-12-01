Промышленники призывают перевести котельные Карелии с грязного и дорогого мазута на древесные пеллеты

Карелия была и остается регионом, отопление которого сильно зависит от привозного, а значит, дорогого топлива.

На мазут, солярку и уголь приходится более 60% всех видов топлива в республике. Еще 20 процентов - на природный газ.



«В последние годы в Карелии ускорились программы по газификации. Тем не менее, объемы отопления природным газом частного жилого сектора выросли незначительно, - рассказал «Столице на Онего» директор по проектам и связям с общественностью компании «Русский Лесной Альянс» Владимир Голубев. - Если 3-4 года назад это было 9%, то сейчас, как утверждают в компании «Газпром газораспределение Петрозаводск», 17%. Методики подсчета разные, статистика противоречивая, но в целом, это немного».







Кроме высокой цены и соответствующего роста тарифов для населения, мазут, солярка и уголь еще и очень грязные виды топлива. Их сжигание крайне отрицательно сказывается на окружающей среде и на здоровье людей.



Так, в продуктах сгорания мазута содержится углекислота, оксиды азота, сернистого и серного ангидридов, соединения ванадия, оксид углерода и метан. При сжигании угля в атмосферу выбрасываются токсичные вещества и летучая зола, которые усугубляют проблемы загрязнения воздуха в районах, где обычно расположены ТЭС и ТЭЦ.



Продукты горения угля вызывают кислотные дожди. Ртуть и другие тяжелые металлы загрязняют водоемы и верхние слои почвы, делая территории малопригодными для жизни.



При этом в республике работает с десяток лесоперерабатывающих предприятий, производящих пеллеты. До зимы 2022 года практически все объемы уходили на экспорт, в страны Западной Европы. Сейчас перед производителями открылся вместительный, по потенциалу, внутренний рынок.



О том, почему эффективней, дешевле и безопасней отапливать республику пеллетами - читайте в нашем материале.