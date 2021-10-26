Промышленное производство в Карелии выросло за счет добычи ископаемых и ЖКХ

Рост промышленного производства в Карелии за январь–сентябрь 2021 года составил 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Увеличение показателей обеспечили добыча полезных ископаемых и сфера ЖКХ (водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений), которая также учитывается при расчете индексов промышленного производства.

В этих видах деятельности показатели улучшились, соответственно, на 14,8% и 15,1%.

Вместе с тем, продолжается спад в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство промышленных предприятий Карелии. В этой сфере показатели сократились на 1,6%.