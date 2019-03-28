Промышленное производство в Карелии за два месяца выросло на 6,2%

Рост промышленного производства в Карелии за первые два месяца 2019 года составил 6,2%, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Улучшились показатели в обрабатывающих производствах – на 20,8%; водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 21,1%.

Выросло производство лесоматериалов, целлюлозы, бумаги и картона, мешков и сумок бумажных, строительных изделий для зданий и сооружений, конструкций из черных металлов, судов прогулочных и спортивных.

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