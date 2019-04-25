Промышленное производство в Карелии замедлило темпы роста в 2019 году

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Промышленное производство в Карелии в январе-марте 2019 года выросло на 3%, сообщает Карелиястат.
Это меньше темпов роста первого квартала 2018 года на 1,7%.
Снижение промышленного производства отмечено в области обеспечения электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха – на 7,9%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились объёмы производства окатышей, щебня, концентрата железорудного, гранита, песчаника и прочего камня для памятников и строительства.
Где еще отмечается рост производства, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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