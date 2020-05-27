Промышленность в Карелии резко выросла во время эпидемии

Промышленное производство в Карелии в апреле выросло на 23,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, несмотря на то, что из-за эпидемии была прекращена работа многих предприятий.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-апрель 2020 года.

Сокращение произошло в сферах деятельности, наиболее зависимых от режима самоизоляции – общественном питании, розничной торговле и сфере услуг. Как повлиял карантин на экономику республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".