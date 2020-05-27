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Промышленность в Карелии резко выросла во время эпидемии

Новости. Экономика
09:55, 28 Мая 2020
фото: Сайт АО «Карельский окатыш»
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Промышленное производство в Карелии в апреле выросло на 23,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, несмотря на то, что из-за эпидемии была прекращена работа многих предприятий.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-апрель 2020 года.

Сокращение произошло в сферах деятельности, наиболее зависимых от режима самоизоляции – общественном питании, розничной торговле и сфере услуг.

Как повлиял карантин на экономику республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-05-28 10:45:51
Мы стали лучше одеваться
И сеять больше овощей.
А по статистике Росстата
Мы впереди планеты всей.
Вася
2020-05-28 10:32:21
Калоши для африки,или производство гробов?
Гость
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