Промышленные производства Карелии показали ускоренный рост

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Это следует из отчета Карелиястата об индексах промышленного производства по видам экономической деятельности за I полугодие.
Ускорение роста промышленного производства в Карелии по итогам первого полугодия 2018 года обеспечили, в первую очередь, машиностроение, пищевая промышленность и добыча полезных ископаемых.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки, выросло в 2,5 раза, производство напитков – на 35,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий – на 23,5%.
Кто еще в числе лидеров роста, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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