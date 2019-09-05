Промышленный контейнер около ТЦ в Петрозаводске парализовал работу торговцев

Контейнер закрыл проезд для разгрузки транспорта и инкассации около ТЦ "Ритм".

На прошлой неделе во внутреннем дворе ТЦ "Ритм" на Кукковке появился промышленный контейнер – для демонтажа самовольно возведенных павильонов.

Тем самым был закрыт проезд для разгрузки транспорта и инкассации.

Подробнее читайте в материале издания "Московский комсомолец в Карелии".