18:20, 05 Сентября 2019
Промышленный контейнер около ТЦ в Петрозаводске парализовал работу торговцев
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Контейнер закрыл проезд для разгрузки транспорта и инкассации около ТЦ "Ритм".
На прошлой неделе во внутреннем дворе ТЦ "Ритм" на Кукковке появился промышленный контейнер – для демонтажа самовольно возведенных павильонов.
Тем самым был закрыт проезд для разгрузки транспорта и инкассации.
Подробнее читайте в материале издания "Московский комсомолец в Карелии".
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