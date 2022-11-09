Пропавшая месяц назад пенсионерка из Петрозаводска была найдена мертвой

Поисковики рассказали о том, что пропавшая 81-летняя женщина погибла.
Пропавшая ранее без вести Хельми Георгиевна К. была найдена погибшей. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».
Пенсионерка не выходила на связь с 10 октября. Ее искали в Петрозаводске и в селе Деревянное.
«Найдена, погибла», — написали в поисковом паблике.
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