Пропавшая месяц назад пенсионерка из Петрозаводска была найдена мертвой

Поисковики рассказали о том, что пропавшая 81-летняя женщина погибла.

Пропавшая ранее без вести Хельми Георгиевна К. была найдена погибшей. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».

Пенсионерка не выходила на связь с 10 октября. Ее искали в Петрозаводске и в селе Деревянное.

«Найдена, погибла», — написали в поисковом паблике.