Пропавшая в Петрозаводске женщина с ребенком найдены

Объявленные в розыск петрозаводчанка с дочкой вернулись домой, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске разыскиваются женщина 1987 года рождения и ее 11-летняя дочь, которые 10 октября вышли из дома и пропали.

Вечером 15 октября в МВД Карелии сообщили, что объявленные в розыск петрозаводчанка и ее дочь самостоятельно вернулись домой.

Криминальной составляющей в их исчезновении нет.