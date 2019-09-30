Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым

Мужчина пропал 1 сентября, его местонахождение было неизвестно.

В паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС" 19 сентбря сообщалось, что 1 сентября пропал житель Суоярви. Вместе с владельцем исчез автомобиль Niva фиолетового цвета.

Вечером 29 сентября в паблике появилась информация о том, что мужчина найден мертвым.