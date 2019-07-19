Пропавшие в Карелии туристы из Москвы нашлись, сообщает МВД

Два туриста из Москвы, пропавшие в Лоухском районе, вышли на связь, сообщает МВД Карелии.

"Жители Москвы, объявленные в розыск в Лоухском районе Карелии, вышли на связь. В ближайшее время с ними встретятся сотрудники полиции. По имеющейся информации, в их исчезновении криминальной составляющей нет. В скором времени байдарочники отправятся домой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция объявила в розыск жителей Москвы: 28-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. 8 июля они вышли на байдарке с озера Пиземское Лоухского района, затем вдоль берега Белого моря должны были добраться до деревни Пулонга. Туристы последний раз выходили на связь 8 июля. Родственники подали заявлением о пропаже 16 июля.