Пропускной режим из-за коронавируса стал помехой для адвокатов в Карелии

Адвокат Николай Флеганов направил обращение в адрес губернатора с предложением внести изменения в Указ, ограничивающий передвижения граждан из-за коронавируса, с целью урегулировать работу юристов.

Николай Флеганов попросил Артура Парфенчикова внести изменения в Указ, который регламентирует ограничение на въезд в несколько городов из-за угрозы распространения коронавируса. Адвокат предложил пропускать в закрытые города защитников к своим доверителям по служебному удостоверению. На данный момент губернаторский Указ предполагает демонстрацию на въезде в город документов, которые, по оценке Флеганова, адвокаты не имеют возможности показывать.

"Согласно указа, для въезда в Костомукшу, Сегежу, Кондопогу и Питкяранта необходимо представить договор или иные транспортные документы, подтверждающие исполнение обязательств перед организациями и ИП. Поскольку адвокаты в силу закона не вправе разглашать условия соглашения с ними, а также оказывают помощь не только организациям и ИП, а в первую очередь - гражданам, попросил ввести право проезда адвокатов в указанные города по адвокатским удостоверениям. Никакие меры по защите населения не должны ограничивать или нарушать права граждан, в том числе и на оказание квалифицированной юридической помощи", - сообщил Флеганов в фейсбуке. На странице адвоката также опубликована копия обращения к Парфенчикову.

Ранее Артур Парфенчиков объяснил, почему республиканские власти решили закрыть четыре карельских города.