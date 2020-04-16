Глава Карелии опасается повторения "трагедии Ломбардии" в моногородах республики

Губернатор объяснил, почему республиканские власти решили закрыть четыре карельских города.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опасается, что появление коронавирусной инфекции в моногородах республики может привести к стремительному распространению заболевания среди их населения. Этим губернатор объяснил решение республиканских властей закрыть четыре карельских города – Костомукшу, Кондопогу, Питкяранту и Сегежу.

"Как показывает практика развития эпидемии в моногородах, где практически все население связано с одним из предприятий, где почти в каждой семье есть тот, кто связан с этим предприятием, если на таком предприятии происходит выявление коронавирусной инфекции, она может молниеносно распространиться по всему городу, и это будет уже трагедия, по сути дела сопоставимая с итальянской Ломбардией. Там колоссальные риски! Это произойдет как огонь по сухой траве, и не хватит никаких районных больниц, и Петрозаводск не спасет, у которого – тут 300-тысячное население – своих проблем хватит", – заявил Артур Парфенчиков, выступая 17 апреля во время очередной "прямой линии" в социальной сети "Вконтакте", посвященной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Карелии.

Глава республики не стал вдаваться подробности того, как будет обеспечиваться "закрытие" моногородов. Парфенчиков пояснил, что этим станут заниматься местные власти, но не исключил введения пропусков для посещения моногородов теми, кто в них не проживает.