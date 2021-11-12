Прощание с гендиректором Офтальмологической клиники Карелии Олегом Лексуновым пройдет в соборе

Прощание с Олегом Геннадьевичем Лексуновым состоится в соборе Александра Невского в Петрозаводске.

Как сообщили в Офтальмологическом центре Карелии, прощание с Олегом Геннадьевичем Лексуновым состоится во вторник, 7 декабря, с 11.00 до 12.00 в соборе Александра Невского по адресу: проспект Александра Невского, 32. Погребение пройдет на Сулажгорском кладбище.

Бывший руководитель управления здравоохранения Петрозаводска, экс-депутат Петросовета, руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Геннадьевич Лексунов скончался 1 декабря на 61-ом году жизни в ковидном центре. Сгорел как свеча.