«Сгорел как свеча»: сегодня остановилось сердце руководителя Офтальмологического центра Карелии Олега Лексунова

Бывший руководитель управления здравоохранения Петрозаводска, экс-депутат Петросовета Олег Геннадьевич Лексунов скончался 1 декабря на 61 году жизни.

В среду, 1 декабря, в ковидном центре Карелии скончался генеральный директор Офтальмологического центра Карелии Олег Геннадьевич Лексунов.

Слова соболезнования сказал учредитель глазного центра Олег Ковригин.

— Сегодня скорбит весь огромный коллектив офтальмологов Карелии, это 200 человек, а также коллеги Олега Геннадьевича в клиниках России, Украины, Белоруссии.

Для меня он был другом, и я горжусь этим. Могу сказать о нем только хорошие слова. Это человек, который сделал очень много добра для других, который много значил для научной деятельности в области офтальмологии, являлся действующим кандидатом медицинских наук. То, что Офтальмологический центр Карелии появился в Петрозаводске, — его заслуга и огромный вклад. Без него бы этого не было ни-че-го. И те люди, которые получили хорошее зрение в этой клинике, многим обязаны Олегу Геннадьевичу. Для всех нас это большая потеря.

Олег Геннадьевич ушел из жизни на 61-ом году. Болезнь протекала очень скоротечно, сгорел как свеча — за три дня. При всем желании врачей и коллег, которые сделали все возможное и невозможное, спасти его не удалось. К сожалению, COVID-19 бьет по тем людям, которые имеют сопутствующие заболевания. Его сердце не выдержало и остановилось.

Мы все как один сейчас можем сказать, что мы никогда не забудем его, мы продолжим то дело, которое он начал. Для клиники в Петрозаводске он всегда выбивал самое лучшее оборудование, самые лучшие материалы. Заботился о своих колегах, которые могли в любое время подойти к нему и найти понимание.

Мы хотим сказать слова поддержки его супруге и детям. Мы постараемся быть рядом с ними, поддерживать их. Олег Геннадьевич был добрым и очень скромным человеком. Вечная память, царствие небесное.