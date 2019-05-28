Прощание с профессором ПетрГУ Татьяной Мальчуковой состоится в Петрозаводске в четверг

Прощание с профессором ПетрГУ Татьяной Георгиевной Мальчуковой пройдет в карельской столице 30 мая, в четверг.

"Прощание с Татьяной Георгиевной Мальчуковой будет 30 мая, в четверг, с 12 до 13 в траурном зале № 2 на Вольной, 4", - говорится в сообщении преподавателя ПетрГУ.

Татьяна Мальчукова, профессор петрозаводского университета, скончалась после долгой болезни 24 мая. Ей было 79 лет.