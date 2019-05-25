Скончалась легендарная Татьяна Мальчукова, профессор ПетрГУ

Профессор ПетрГУ, доктор филологических наук Татьяна Мальчукова умерла вечером 24 мая.

О трагическом событии написала в Сети замдиректора Института филологии Анна Скоропадская.

"Вчера вечером у себя дома после длительной болезни умерла наша Т.Г. - Татьяна Георгиевна Мальчукова, наш Учитель, наш Наставник, наш Классик.

К себе нас, своих "девочек", Татьяна Георгиевна не пускала - не хотела, чтобы мы видели её больной и немощной. Только Майя Михайловна, родной не по крови, но по духу человек, до последнего была рядом. Она была связующим звеном, между нами, учениками, и нашим учителем.

В памяти всех, кто когда-либо видел и слушал Татьяну Георгиевну останется её светлый образ, проникнутый духом Гомера и Пушкина, античности и русскости, гуманности и христианства", -–напсиала Анна Скоропадская.

День и время прощания с Татьяной Георгиевны будут известны в понедельник, 27 мая.

Татьяне Мальчуковой было 79 лет.